Penny | nuovo polo logistico a Cascine di Buti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Apre i battenti adi, Pisa la nuova piattaforma logistica diItalia destinata a servire i punti vendita dell’insegna in Toscana e del centro-nord Italia, per un totale di oltre 90 store. I lavori, iniziati nel maggio 2021 e terminati poco più di un anno e mezzo dopo, hanno messo a terra un’eccellenza, pari ad un investimento di 32 mln di euro. L’immobile del Centro di Distribuzione, di circa 23mila mq, è stato realizzato su un’area di 86mila mq con un ulteriore capacità edificatoria di 10mila mq ed è situato nella zona industriale didi, lungo la strada Bientinese che collega il comune di Altopascio al comune di Pontedera. IlMagazzino sostituirà il deposito di Altopascio, che riforniva circa 60 negozi e la cui forza lavoro sarà ...

