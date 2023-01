PAW Patrol | The Mighty Movie | Kim Kardashian e North West nel cast del film

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 26 gennaio 2023)debutterà come doppiatrice accanto alla madre KimnelPAW: The. La nuova avventura sarà il sequel del grande successo del 2021 PAW: Thenon è l’unico membro della famiglianelvocale di PAW: The. La nuova arrivata si unisce alla madre, che riprende il ruolo di Delores daldel 2021. Inoltre, anche il figlio della, Saint, dovrebbe fare un cameo in un ruolo non rivelato. Potrebbe non sembrare, ma l’adorabile franchise di animali domestici PAW...