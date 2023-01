Pavlovic sulla Juve | «È il top | ne parlo spesso con Vlahovic»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Le parole di Strahinja, difensore serbo del Red Bull Salisburgo, su un possibile passaggio allantus Strahinja, difensore del Red Bull Salisburgo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di un possibile futuro allantus. PAROLE – «Diciamo che c’era stato un interesse nei miei confronti da parte dellantus, però io non sono mai stato a Torino. Laè un top club. È sempre un onore quando il tuo nome viene accostato a una società del genere, ma in questo momento sono focalizzato sul Salisburgo: vogliamo far bene in campionato, Coppa ed Europa League. Vedremo cosa mi riserverà il futuro.è un mio grande amico, parliamo tanto. In nazionale abbiamo trascorso molto tempo insieme. È sempre una gioia giocare con lui. Auguro a Dusan ...

In difesa il nome cerchiato in rosso è quello di Strahinja, difensore centrale di 21 anni, ...

In Qatar è sceso in campo per il suo primo mondiale e contro il Camerun è riuscito anche ad andare a segno ma Strahinja Pavlovic qualche rimpianto ce ... "Sono focalizzato sul presente e sul ...mentre Daniele Rugani è sempre stato sul mercato. Per questa ragione la Juventus si starebbe guardando intorno, monitorando dei profili giovani, ma già esperti: tra questi ci sarebbe Strahinja ...