Pattinaggio di Figura | Sara Conti e Niccolò Macii sono campioni europei | è storia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Espoo – Risuona altissimo l’inno di Mameli alla Metro Arena di Espoo. In Finlandia, sul ghiaccio dei Campionati, si è scritta ladeldiitaliano con una straordinaria doppietta nella gara delle coppie di artistico. Medaglia d’oro per(Icelab), argento per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre); per il movimento azzurro, che nelladelle coppie di artistico poteva vantare un solo podio con Berton-Hotarek a Zagabria nel 2013, una prima volta assoluta e una soddisfazione enorme nella seconda giornata di questa rassegnanentale. Mai infatti era arrivato un titolonentale per l’Italia nelle coppie di artistico e mai ...