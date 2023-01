Pattinaggio artistico | programma libero coppie artistico oggi in tv | orari e streaming Europei 2023

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il, glie la diretta tv delagli. Tanta attesa per Sara Conti e Niccolò Macii, che hanno chiuso in prima posizione ilcorto. Si allontana il sogno medaglia per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, ieri quinti, mentre Lucrezia Beccari e Matteo Guarise arrivano dall’ottavo posto nel corto. Appuntamento, giovedì 26 gennaio, alle ore 18.25. IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST SEGUI LA DIRETTA TESTUALE Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta dalle 18.40 su Rai Sport, e dalle 18.10 su Eurosport 2. SportFace.

Rizzo è stato il migliore dei tre italiani in gara ottenendo il suo primato stagionale con 86,46 punti , nonostante abbia lasciato per strada qualche decimo che sicuramente avrebbero potuto rendere la ...Prima storica vittoria per l'Italia nei campionati Europei di: gli azzurri Sara Conti e Niccolò Macii hanno vinto lo short program delle coppie, conquistando il nuovo primato personale nel segmento. Nessuna coppia italiana aveva mai vinto ...

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: inizia una gara femminile imprevedibile senza le russe OA Sport

Calendario Europei pattinaggio artistico 2023 oggi: orari giovedì 26 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: Conti-Macii a caccia dell'oro continentale OA Sport

Pattinaggio artistico, agli Europei Conti-Macii primi dopo il corto Virgilio Sport

Pattinaggio artistico. Non bene Grassl nel programma corto RaiNews

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – I favoriti della gara mas ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – I favoriti della gara mas ...