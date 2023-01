Pattinaggio artistico | Europei Espoo 2023 | Lara Naki Gutmann tredicesima dopo il programma corto del singolo femminile

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Seconda giornata dei Campionatidialla Metro Areena diin Finlandia e la sessione pomeridiana è stata dedicata aldel. Una competizione molto aperta, data l’assenza delle pattinatrici russe, dominatrici della scena continentale e mondiale nelle ultime stagioni, nella quale si sono date battaglia atlete di 27 diverse nazionalità, che sono poi diventate 26 a causa del ritiro dell’atleta della Lituania. Competizione aperta sì, ma con una chiara favorita: la belga Loena Hendrickx, vice-campionessa mondiale nel 2022 e medaglia di bronzo alle ultime Finali di Grand Prix a Torino in dicembre. Ma la pressione dei favoriti, si sa, può giocare brutti scherzi, proprio come è successo a ...

