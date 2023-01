Pattinaggio artistico | Europei 2023 | Gubanova sorprende Hendrickx nello short program | Gutmann fuori dalla top-10

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Anastasiiasi trovantemente al comando al termine dellofemminile aglidi, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Espoo (Finlandia). La georgiana, undicesima alle Olimpiadi di Pechino 2022 e sesta agli ultimi Mondiali, ha ottenuto il miglior punteggio in carriera: 69.81 (37.71 per la parte tecnica, 32.10 per i components), ritoccando di 25 centesimi un primato vecchio di quattro anni. L’allieva di Evgeni Rukavitsin, quest’anno terza al John Wilson Tropy (tappa del Grand Prix), si è ben distinta su tre elementi di salto (combo triplo flip+triplo toeloop, doppio axel, triplo lutz) e ha offerto una prova complessivamente solida sulle note di Istanbul Wedding e Historiette Numero 5 di ...