Pattinaggio artistico | Daniel Grassl e la scelta di allenarsi in Russia La difesa del presidente Gios

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nelle ultime oreha suscitato forti discussioni attorno a sé, essendosi presentato ai Campionati Europei di Espoo accompagnato da due tecnici che fanno riferimento a Eteri Tutberidze, quotatissima allenatrice del sistema russo. Non è un mistero quale sia la situazione dellanell’ambito dello scacchiere internazionale, sia sul piano geopolitico che sportivo. Proprio per questo c’è chi ha storto il naso per la decisione del ventenne altoatesino di trasferirsi alla corte dell’allenatrice moscovita, allo scopo di risollevare le proprie sorti dopo un periodo trascorso a Boston rivelatosi ben poco fruttifero. Laè però sostenuta appieno dalla FISG, la Federazione Italiana Sport Ghiaccio, che per bocca delAndreaha ribadito ai microfoni di RaiSport ...