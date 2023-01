Patrizia Rossetti | nuova avventura dopo il GF Vip | si torna al passato

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La televenditricein pista: l’ex concorrente del GF Vip riappare su Canale Cinque Archiviata l’al GF Vip e mandati alle spalle i recenti problemi post Covid, perè tempo di fare ritorno in pista. La conduttrice, reduce dai mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, èta al mestiere che l’ha resa nota al pubblico italiana. Infatti la simpatica artista toscana ha ripreso il filo, prettamente professionale, che negli anni l’hanno unita al mondo delle televendite. E così laè riapparsa sul piccolo schermo nelle promozioni dei materassi Eminflex. Con il solito incantevole sorriso, professionalità ineccepibile e un bagaglio riempito dall’nel reality di ...

Ora l'ex gieffinase la prende con Antonino Spinalbese: 'Se c'è qualcuno che mi ha delusa Sì, Antonino Spinalbese. Io gli ho voluto molto bene, mi piace come ragazzo e lo trovavo ...GF Vip: gli ex concorrenti entusiasti sono pochi ' Mi ha tolto la salute ' si è limitato a dire Luca Salatino , mentreè stata più netta: ' Mi ha tolto i miei affetti in maniera ...

Patrizia Rossetti: "Tutti mi salutano tranne Pamela Prati" TGCOM

Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti torna in Casa per un confronto con Wilma Goich | Video Mediaset SuperGuidaTV

Attilio Romita e Patrizia Rossetti contro Wilma Goich: È stata una ... Fanpage.it

Rudy Londoni età, lavoro e figli dell'ex marito di Patrizia Rossetti Tag24

Come sta Patrizia Rossetti dopo il GF: Ho un problema di post Covid ... Fanpage.it

Archiviata l’avventura al GF Vip e mandati alle spalle i recenti problemi post Covid, per Patrizia Rossetti è tempo di fare ritorno in pista. La conduttrice, reduce dai mesi trascorsi nella casa del G ...Primo appuntamento il 28 gennaio, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto “Pillole di Psicologia” è il titolo del ciclo di quattro incontri informativi gratuiti su salute e bene ...