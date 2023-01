Passi avanti nel programma Tempest sempre più italiano

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il teamche svilupperà il Global Combat Air Programme (Gcap), ovvero la prosecuzione dei lavori per il nuovo caccia, composto da Leonardo in qualità di partner strategico e da Elettronica, Avio Aero e Mbda Italia, ha firmato il contratto per supportare il Ministero della Difesa nella nuova fase di definizione e attività di dimostrazione del. In particolare, il gruppo guiderà gli sviluppi attraverso un processo di transizione tecnologica per realizzare quello che viene definito un “sistema di sistemi”, basato su piattaforme di combattimento aereo di sesta generazione capaci di operare in scenari multi-dominio. Per raggiungere l’obiettivo l’industria collaborerà con università, centri di ricerca, piccole e medie imprese e startup, a beneficio dell’interscambio e della crescita delle competenze nazionali, e in ...