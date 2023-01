Passa l’emendamento | 14 milioni di euro per l’integrazione oraria del personale Asu

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Approvato all’unanimità in Commissione Bilancio un emendamento alla Legge di Stabilità che consenteper ilAsu impegnato negli Enti locali della Regione. Primo firmatario il deputato regionale Marco Intravaia di FdI, insieme ai colleghi Ignazio Abbate e Carmelo Pace. Previsto uno stanziamento finanziario da 14di. “Molte famiglie – ha detto Intravaia – potranno guardare al futuro con maggiore fiducia, essendo stato avviato il percorso verso la stabilizzazione che consentirà a questi lavoratori di lasciare il bacino del precariato. La misura ha enorme importanza anche per i Comuni che trovandosi a fronteggiare la carenza didi ruolo sempre più spesso fanno ricorso agli Asu, per garantire l’attività amministrativa e i servizi ...