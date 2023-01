Passa con il rosso e investe un ciclista Arrestato pirata della strada - Cronaca - lanazione it

...una soglia eccessivamente elevata che rischia di azzerare il mercato e che è in contraddizione... Il tempoveloce e il ministro Salvini non perde occasione per ricordare che entro il 31 Marzo ...l'approvazione della legge di Bilancio l'esecutivo ha stabilito un nuovo tetto Isee per il bonus bollette, cheda 12.000 a 15.000 di reddito annuo. In particolare, nel testo viene indicato ...

Pontedera, passa con il rosso, travolge un ciclista e scappa: arresato La Repubblica Firenze.it

Passa con il rosso e investe un ciclista. Arrestato pirata della strada LA NAZIONE

A Milano ci sarà una nuova Ztl (con multe per chi passa) MilanoToday.it

Passa con il rosso, investe un ciclista e non si ferma: arrestato a Pontedera gonews