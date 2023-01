Pasqualino Maione | l’ex cantante di “Amici” irriconoscibile sui social | “Una malattia mi ha preso il cervello e il midollo osseo”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dopo diversi mesi di assenzache haparte alla settima edizione didi Maria De Filippi, torna suispiegando di essere nel bel mezzo di una battaglia contro una seria patologia. Con il volto gonfio a causa dei farmaci che sta assumendo,spiega ai follower che cosa gli è successo negli ultimi mesi, dopo aver contratto il Covid in forma importante nell’estate 2022. LADI– “Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai”, ha spiegato, detto Paky. “No, non sono ingrassato” ha ...

