Pasqualino Maione | la lotta del cantante di ‘Amici’ contro la meningite post covid

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) –di, è tornato sui social dopo 5 mesi per raccontare i suoi problemi di salute. “Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi – dice in un video – Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio. No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia”. Il ragazzo racconta di avere una patologia “che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una, che è stata presa in tempo” ma “la strada è ancora lunga”. “Ce la faremo”, aggiunge subito dopo. Ilaveva raccontato diverse settimane fa di aver preso il ...

(Adnkronos) - Pasqualino Maione, cantante di 'Amici', è tornato sui social dopo 5 mesi per raccontare i suoi problemi di salute. "Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi - dice in un video ...