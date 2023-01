Pasqualino Maione di Amici sta male | ‘Infezione al midollo e al cervello’ | il racconto

(Di giovedì 26 gennaio 2023), concorrente didi Maria De Filippi nel 2008, sta affrontando un serio problema di salute. I suoi fan avevano notato che negli ultimi mesi il cantante si era allontanato dai social. Come sta, ex concorrente di? Pochi giorni fa ha finalmente rotto il silenzio, postando un video sul suo canale TikTok: “Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social”, ha detto. Ma di che si tratta? “Non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e ilosseo”, prosegue. Poi svela ...

Il volto gonfio è gonfio, lo sguardo visibilmente provato. A stentotrattiene l'emozione di fronte ai suoi follower di TikTok, social nel quale in genere è molto attivo ma da cui si è assentato per cinque, interminabili mesi. Quelli che ha trascorso ..., cantante di 'Amici', è tornato sui social dopo 5 mesi per raccontare i suoi problemi di salute. 'Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi - dice in un video - Purtroppo ...

La vita è completamente cambiata per Pasqualino Maione – Paky, come si fa chiamare sui social – da quando, la scorsa estate, ha contratto il Covid, finendo ricoverato in ospedale. La malattia di per ...