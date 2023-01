Partiti | Barometro politico | Fdi al 29% cresce di 3 punti rispetto a politiche | Pd cala di 4**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - In crescita di 3alle elezionidel 25 settembre scorso, Fratelli d'Italia si conferma oggi, con il 29%, primo partito nel Paese. Distante, al 17,8%, il Movimento 5 Stelle di Conte che guadagna comunque quasi 2e mezzo in quattro mesi. Terza posizione per il Partito Democratico che, con il 15%, tocca il suo minimo storico e affida alle primarie di fine febbraio le basi per un rilancio. E' quanto emerge dall'analisi, visionata dall'Adnkronos, didi gennaio dell'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Molto staccati la Lega all'8,3%, Azione al 7,5%, Forza Italia al 6,6%. I due partiti della coalizione di Governo perdono consensi: mezzo punto Salvini, un punto e mezzo Berlusconi. Lieve calo anche per ...