Parlamento | corsa a ticket alta velocità ex deputati | spesi fino a 11mila euro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Trenta su 38 eletti con il Movimento 5 Stelle, oltre aIv, FdI, Pd e Lega al termine della slegislatura avrebbero "preso d'assalto" l'agenzia convenzionata con ilper accaparrarsiconvenienti dell'arrivando a spendere nel caso di un piemontese. Lo rivela Il Foglio, senza pubblicare i nomi della lista degli ex, elenco di cui fanno parte anche parlamentari no-tav. Tra i casi indicati da Il Foglio: "Un ligure che a ottobre, a due settimane dall'insediamento del nuovo, ha deciso di farsi acquistare dalla Camera, tramite l'agenzia di viaggi convenzionata Carlson Wagonlit, carnet di biglietti dell'...

... un cronoprogramma, per avviare un progetto di governo in cui lanon sia quella dei cento ... anche nel rapporto tra governo e. Un delicato rapporto nel quale sembra che finalmente si ...Con il Green Deal anche in Europa ci sarà unaagli investimenti nelle tecnologie pulite: ma ... A dicembre 2022e Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo preliminare sul nuovo ...

Parlamento: corsa a ticket alta velocità ex deputati, spesi fino a ... Il Sannio Quotidiano

La corsa ai carnet per i treni degli ex onorevoli: 30 su 38 eletti con il M5s. Ci sono anche No Tav Il Foglio

La corsa al treno degli ex onorevoli (con il M5S in prima fila) Corriere della Sera

Chi sostituirà Kaili alla vicepresidenza del Parlamento Ue EuNews

Il Qatargate risveglia la memoria dei deputati: corsa alle dichiarazioni di viaggi e regali EuropaToday

Quello che sognava Giovanni Falcone all'indomani della riforma del Codice di procedura penale firmata da Giuliano Vassalli, in vigore dal 24 ottobre del 1989, ma finora osteggiata dalle correnti che ...MILANO (ITALPRESS) – “Le riforme deve farle il Parlamento: un indirizzo del Governo ci sta, ma il protagonismo deve essere del Parlamento”. Lo ha affermato il presidente del Senato Ignazio La Russa in ...