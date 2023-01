Paris Fashion Week | l' omaggio di Dior a Yves Saint Laurent

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Le parole scritte da T.S. Eliot nel 1922 nel suo capolavoro La terra desolata (recitate per l’occasione dagli attori Robert Pattinson e Gwendoline Christie) riecheggiano nella tenda allestita a Place de la Concorde, in un freddo venerdì parigino. Inizia così la presentazione della collezione autunno/inverno 2023 disegnata da Kim Jones per. Il creativo, a capo della linea uomo dal 2018, sceglie il suo poema preferito per raccontare i capi in passerella e della motivazione dietro la sua decisione dice: «Il ciclo di una casa di moda riguarda la rigenerazione e il ringiovanimento, proprio come il ciclo della moda stessa. C'è sempre qualcosa del passato nel presente e nel futuro enon è da meno». «In questa collezione abbiamo voluto guardare alla rigenerazione della Maison dopo la morte del signore al suo ringiovanimento ...