Parigi-Roubaix 2023 | assegnate le wild-card | c’è la squadra di Vincenzo Nibali! Tutte le partecipanti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lasi disputerà domenica 9 aprile. La 120ma edizione dell’Inferno del Nord andrà dunque in scena nella giornata di Pasqua, sarà la terza Classica Monumento della stagione: sul pavé francese si consumerà quella che è una delle corse ciclistiche più affascinanti, prestigiose, storiche dell’intero panorama sportivo. All’evento prenderanno parte le 18 formazioni del World Tour (hanno diritto e dovere di partecipazione), tre formazioni ammesse di diritto in base ai risultati della passata stagione e quattro compagini a cui gli organizzatori di ASO hanno assegnato oggi delle. Tra le invitate alla kermesse ci sarà anche la Q36.5 Pro Cycling Team, sodalizio svizzero di livello Professional che è nota agli appassionati italiani perché ha come ambasciatore...

, unite dalla famosa corsa ciclistica (236 chilometri) e divise sui monopattini. Il modellopotrebbe essere d'esempio anche per l'Italia dove in alcune città, Milano per prima,...Ho sacrificato laalla Liegi - Bastogne - Liegi e alla Freccia Vallone, questione di caratteristiche". La maggiore attenzione è però dedicata al ciclismo di adesso: "Nibali è stato ...

LA Q36.5 DI NIBALI INVITATA ALLA PARIGI-ROUBAIX TUTTOBICIWEB.it

Calendario Parigi-Roubaix 2023: quando si svolge, data esatta, programma OA Sport

Francia, città di Roubaix modello per i monopattini - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Soudal-QuickStep, Davide Ballerini guarda alla Parigi-Roubaix: “Rimane il mio sogno, io continuo a cr... SpazioCiclismo

Van Baarle: «Preferisco vincere il Fiandre e lasciare la Roubaix a ... Bicisport

La Parigi-Roubaix 2023 si disputerà domenica 9 aprile. La 120ma edizione dell’Inferno del Nord andrà dunque in scena nella giornata di Pasqua, sarà la terza Classica Monumento della stagione: sul pavé ...Tempo di scelte per gli organzzatori della Parigi-Roubaix. Aso ha assegnato infatti le wildcard per la classica della pietre. Rispetto agli eventi annunciati ieri per le classiche delle Ardenne, la no ...