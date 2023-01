Parigi 2024 | Hidalgo | “Vorrei gli atleti russi alle Olimpiadi | ma senza bandiera”

(Di giovedì 26 gennaio 2023)– La sindaca socialista di, Anne, auspica la partecipazione deglidi, ma, al contrario del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha chiesto l’esclusione per chi rappresenta Mosca. “Penso – ha detto stamattina lasu France 2 – che sia un momento dedicato agli sportivi e che non bisogna privare glidella loro competizione. Ma penso e mi auguro, come gran parte del movimento sportivo, che non ci sia delegazione sottorussa”. La sindaca ha aggiunto che vorrebbe vedere gligareggiare “sotto una ...

...francese Emmanuel Macron ha presentato la Loi de Programmation Militaire (Lpm) per il- 2030 . ... Nel disegno di Macron, tale sforzo deve fornire i mezzi per dare piena capacità adi ......con favore l'offerta proposta lo scorso dicembre dal Consiglio olimpico dell'Asia per dare a russi e bielorussi l'accesso alle competizioni asiatiche per qualificarsi per le Olimpiadi di. ...

Asia Lanzi: tra skateboard, amicizie e l'obiettivo delle Olimpiadi di ... Olympics

I lavori per Parigi 2024 corrono spediti, ecco la "Chapelle Arena" Eurosport IT

Parigi 2024: sindaca Hidalgo, russi sotto 'bandiera neutra' - Sport Agenzia ANSA

Parigi 2024, al via la piattaforma unica di e-commerce per le Olimpiadi TTG Italia

LAPIERRE MAVIC UNITY, IL NUOVO SQUADRONE FRANCESE CHE PUNTA A PARIGI 2024 PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, ha spiegato la sua posizione su come collocare Russia e Bielorussia ai prossimi Giochi olimpici del 2024. "Penso che questo sia un momento in cui le atlete e gli atlet ...La sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, auspica la partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma senza bandiera, al contrario del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ...