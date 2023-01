Pari opportunità | Meloni | ' errore accontentarsi di ' concessioni' come quote'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Le donne si scontrano con diversi tabù. Uno di questi è credere che non sia possibile competere ad armicon gli uomini. Il risultato è che, spesso, le donne finiscono per competere soprattutto tra loro e non riescono a fare squadra, con buona pace della tanto sbandierata solidarietà femminile. Oppure, e questo è accaduto più spesso a sinistra, sì è percorsa un'altra strada:di qualche "concessione" di posti oda parte dei colleghi uomini". Lo dice il premier Giorgia, in un passaggio di una lunga intervista rilasciata al settimanale femminile 'Donna Moderna'. "Io credo in una società nella quale siano valorizzate le peculiarità di uomini e donne e l'unico criterio per selezionare la classe politica sia quello del merito, della competenza e della capacità di ...