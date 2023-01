Parco via Vanni | Alfonsi | “Inaugurata area ludica | è stata completamente riqualificata”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina, alla presenza del Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, ha inaugurato l’deldi Vianel quartiere Massimina, dopo i lavori di completa riqualificazione effettuati dal Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale in collaborazione con il Municipio. Gli interventi, seguiti alla rimozione delle vecchie attrezzature non più a norma, sono consistiti nella posa di un’altalena a nido inclusiva, di una struttura a due torri e della pavimentazione antitrauma in tutta l’. “Con il completamento delle riqualificazioni e l’apertura al pubblico nelle ultime settimane delle aree ludiche a Villa Ada, vicino al lago piccolo nel Municipio II, a Via Caselli nel Municipio XI, a Via ...