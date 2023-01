Papa | oggi con una sola bomba si può distruggere il mondo

A tornare a condannare il business degli armamenti e ribadire che la "la guerra è terribile" è statoFrancesco. Spunto, l'udienza in Vaticano ad una delegazione dell'Istituto europeo di studi ...... vuole ridare spazio alle opere inedite di Cilea, conosciuto soprattutto per la sua "Adriana Lecouvrer", rappresentata per la prima volta nel 1902 allo storico Teatro della Canobbiana di Milano (...

Papa Francesco: «L’omosessualità non è un crimine, certe leggi sono ingiuste. Con Ratzinger ho perso un padre» Corriere della Sera

Papa Francesco: "L'omosessualità non è un crimine" Sky Tg24

Il Papa: 'L'omosessualità è peccato ma non è un crimine' Agenzia ANSA

Papa Francesco, intervista a tutto campo: cosa ha detto su omosessualità, critiche ricevute e Ratzinger Virgilio Notizie

Il Papa: le critiche aiutano a crescere, ma vorrei che me le facessero direttamente Vatican News - Italiano

La telefonata del Papa Giacomo Cofano, il marito di Viviana Delego, ha ricevuto a Natale la telefonata di Papa Francesco. E' stato Don Donato Liuzzi, che segue la famiglia, a rendere pubblica ...(Adnkronos) – È emerso un filmato che mostra il padre di Novak Djokovic ad una manifestazione filo-russa agli Australian Open di mercoledì. Un gruppo si è riunito sui gradini fuori dalla Rod Laver ...