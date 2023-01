Papa Francesco e la condanna alle discriminazioni

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un testo va letto nel suo contesto. Così credo opportuno fare anche con l’intervista di, o almeno alcuni suoi passaggi cruciali, alla Associated Press. Cominciamo dal testo e dal suo punto principale. Ilsi distanzia nettamente da quei Paesi, sono almeno 50, in cui l’omosessualità è ancora considerata un crimine. E afferma che l’omosessualità non è un crimine. “Siamo tutti figli di Dio e Dio ci ama come siamo”, per la forza con cui ognuno combatte per la propria dignità. Quindi aggiunge che l’omosessualità è un peccato, come lo è mancare di carità gli uni per gli altri. Per contestualizzare il testo nel suo contesto viene subito in mente il Vangelo, “chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Siccome chi parla è un’autorità morale cristiana, il successore di Pietro,mi sembra collocarsi ...