Paolo Ciavarro | quello che guadagna è incredibile | nessuno poteva immaginarlo

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 26 gennaio 2023)è uno dei nuovi volti del mondo dello spettacolo nostrano, da diversi anni si è ormai affermato come personaggio sui nostri schermi. Ma quanto? Ultimamente pare cheabbia ricevuto una brutta notizia, cioè non sarebbe stato scelto da Ilary Blasi per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi che dovrebbe partire ad aprile. La conduttrice gli avrebbe preferito un altro.guadagni incredibili – ilovetradingQuesto vip fa parte del mondo dello spettacolo ormai da una decina d’anni, ma ha avuto il suo più grande exploit in occasione della quarta stagione del Grande Fratello Vip. Si presume che, facendo parte dello show business, i suoi ricavi siano alti. Ma quanto, esattamente?...