- Alcamo: Istituto Comprensivo S. Bagolino; I. C.' Montessori'; I. C. 'P. M. Rocca'. - ... Garibaldi - GII - Misiliscemi: Istituto Comprensivo Giuseppe Montalto - Partanna: I. C Rita ...Salvatore, fratello di Agostino, il caposcorta morto nella strage di via D'Amelio col ... Il regista teatrale Giacomo Bonagiuso ha infine invitato a meditare su una storica frase di...

Paolo Catalano, l’avvocato della musica che lavora con gli artisti per i loro diritti Vanity Fair Italia

Matteo Messina Denaro viveva vicino alla casa della famiglia di Agostino Catalano: lo sfogo del fratello Virgilio Notizie

Dalle stragi del’92 al covo di Messina Denaro: parla Salvatore Catalano, fratello di Agostino Quotidiano di Sicilia

GUIDO CATALANO ANNUNCIA UN NUOVO LIBRO E UN NUOVO ... MEI – Meeting degli Indipendenti

RICORDO DI NINY RUCCO A LECCE SABATO 28 LecceCronaca.it

Dietro agli artisti sul palco di Sanremo ci sono manager, consulenti e anche un’avvocato. Paolo Catalano, giovane professionista che si occupa dei diritti dei cantanti (e degli autori) ...Così ha detto Salvatore Catalano, fratello di Agostino ... è vero che questa sera si realizzano le parole di Paolo Borsellino e tutti coloro che in questi anni hanno lottato e perso la vita. Sono ...