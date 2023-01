Pamela Mastropietro | Iacoi FI | «Choc non è la maglia della mamma | ma come le hanno ridotto la figlia»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) «Laindossata ieri in aula a Perugia dalladi, è stata definita ‘’ perché riportava le immagini del corpo fatto a pezzi. Riconosco a questa madre un coraggio oltre ogni limite e ci tengo a mostrarle la mia infinita vicinanza.non è la, malela». Lo dice Giovanni, candidato di Forza Italia alla Regione Lazio. «La storia dideve aiutarci a riflettere e deve porre le basi per una politica che sia maggiormente attenta al fenomenoviolenza contro le donne. Ieri si celebrava il processo che vede Oseghale accusato ...

L'uomo, 33 anni, già condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per l'omicidio dinel 2018, è alla sbarra per la sola accusa di stupro. Mancano però due testimoni e l'...... Il processo per l'uccisione diè stato rinviato al 22 febbraio. In aula la mamma della ragazza di 18 anni uccisa a Macerata cinque fa, s'è presentata con una maglietta con le ...

