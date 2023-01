Pallanuoto | la World Cup via l’8 marzo | il Settebello a Zagabria

(Di giovedì 26 gennaio 2023) LaLeague cambia nome. La nuova manifestazione internazionale stabilita dallaAquatics, ex Fina, si chiameràCup e metterà in palio due posti per i Campionati Mondiali 2024 a Doha, in Qatar. Il, vincitore dell’ultima edizione del torneo mondiale peraltro unico suggello della storia, sarà impegnato nel primo turno di qualificazione che si svolgerà dall’8 al 14. Le prime sei squadre delle dodici partecipanti, divise in due girone da sei, vanno in finale in programma dal 30 giugno e il 2 giugno. Prima fase con girone all’italiana divise in due gruppi: le prime tre classificate di ciascun gruppo si qualificano alla finale, dove il paese ospitante ha uno slot automatico. Il Gruppo A, dove è inserita l’Italia, si svolgerà acon i padroni di casa ...

La nuovaLeague di, che d'ora in poi si chiameràCup , prenderà il via l'8 marzo (fino al 14). Dodici partecipanti, divise in due giorni da sei, si contenderanno l'accesso alla finale (a ...Tra il 1987 e il 2000 ha collezionato 416 presenze con la nazionale italiana divincendo ... l'oro, primo ed unico successo dell'Italia, inLeague nel 2022. ...

