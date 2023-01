(Di giovedì 26 gennaio 2023) commenta A, un'della quinta elementare dellaEmanuela Loi di via Dogali, martedì si è sentita male per il freddo , ha iniziato a tremare e a sentire intorpidimento alle gambe. ...

...dell'impianto diinutilizzabile ripetutamente e, addirittura, nemmeno i solleciti da parte della Prefettura hanno risolto il problema' ha dichiarato il segretario della Flc Cgil...La piccola aveva iniziato a tremare in classe. La maestra ha allertato i genitori. La Flc Cgil: 'La preside aveva segnalato ripetutamente il ...

Palermo, riscaldamento guasto a scuola: alunna in ospedale per ipotermia TGCOM

Palermo, riscaldamento rotto a scuola: bimba ricoverata in ipotermia QUOTIDIANO NAZIONALE

Palermo, riscaldamento a scuola guasto: bimba finisce in ospedale per il freddo La Sicilia

Palermo, nella scuola elementare l’impianto di riscaldamento è guasto: bambina in ipotermia Corriere del Mezzogiorno

Palermo, riscaldamento guasto a scuola: alunna in ospedale per ipotermia Notizie - MSN Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Scuola Palermo: benché i riscaldamenti non funzionino, le lezioni si svolgono ‘regolarmente’ Semmai stavolta, a suscitare lo sdegno generale, a parità di circostanze è stata la pessima gestione della ...