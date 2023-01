Palermo | riscaldamenti spenti a scuola | bimba di 10 anni in ipotermia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen – Altro che sparate su stipendi differenziati ai professori e finanziamenti privati, come proposto dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. La verità è che laitaliana ha urgente bisogno di consistenti interventi pubblici, seri e strutturali. E non serviva certo quanto accaduto oggi aper comprenderlo, il grave episodio di cui stiamo per parlarvi è semmai emblematico al riguardo. Sì perché a, allaEmanuela Loi, nel quartiere Passo di Rigano, unadi diecisi è sentita male ed è andata ina causa del troppo freddo in classe. Idell’istituto scolastico eranoper un guasto mai riparato. La bambina ha così cominciato a tremare e quando i sanitari ...

E' successo ad una alunna di quinta elementare della Emanuela Loi. Il dirigente scolastico aveva segnalato da tempo il disservizio ...