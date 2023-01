(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen – Altro che sparate su stipendi differenziati ai professori e finanziamenti privati, come proposto dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. La verità è che laitaliana ha urgente bisogno di consistenti interventi pubblici, seri e strutturali. E non serviva certo quanto accaduto oggi aper comprenderlo, il grave episodio di cui stiamo per parlarvi è semmai emblematico al riguardo. Sì perché a, allaEmanuela Loi, nel quartiere Passo di Rigano, unadi diecisi è sentita male ed è andata ina causa del troppo freddo in classe. Idell’istituto scolastico eranoper un guasto mai riparato. La bambina ha così cominciato a tremare e quando i sanitari ...

Un bimba di quinta elementare dell'istituto Emanuela Loi a Passo di Rigano aè stata ricoverata in stato di ipotermia in quanto a scuola isono guasti e nelle aule si gela. La piccola martedì scorso ha iniziato a tremare e a sentire le gambe intorpidirsi, ...La temperatura si è abbassata notevolmente ma idella scuola elementare Emanuela Loi, in via Dogali asono guasti. E per questo una bambina che frequenta la quinta martedì scorso si è sentita male per il freddo, ha cominciato ...

Palermo, riscaldamenti spenti a scuola: bimba di 10 anni in ipotermia Il Primato Nazionale

Palermo, riscaldamenti guasti: alunna in ospedale per ipotermia Sky Tg24

Palermo, riscaldamento guasto a scuola: alunna in ospedale per ipotermia TGCOM

Palermo, nella scuola elementare l’impianto di riscaldamento è guasto: bambina ricoverata per ipotermia Corriere del Mezzogiorno

Riscaldamento rotto in una scuola elementare a Palermo: alunna portata in ospedale per ipotermia Il Fatto Quotidiano

PALERMO – Riscaldamenti spenti a scuola causa di un guasto e una bambina va in ipotermia. La storia, raccontata dal quotidiano ‘Palermotoday.it’, arriva dal capoluogo siciliano. La piccola, che ...La temperatura si è abbassata notevolmente ma i riscaldamenti della scuola elementare Emanuela Loi, in via Dogali a Palermo sono guasti. E per questo una bambina che frequenta la quinta martedì scorso ...