Palermo | poliziotti disarmano e arrestano due rapinatori | il blitz degli agenti è da film – Video

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Bloccati, stesi a terra e disarmati. Duehanno arrestato due, fuori da un esercizio commerciale, subito dopo il colpo. Glidella Squadra mobile, poco prima, avevano visto quattro persone, a bordo di due moto, col volto travisato e senza casco. Così li hanno seguiti. Due di loro, rimasti fuori dal negozio con la funzione di “palo”, sono fuggiti. Gli altri due, come si vede nel, sono stati bloccati e arrestati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, due giovani palermitani, resisi responsabili del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un esercizio commerciale cittadino.