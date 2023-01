Pagamento canone Rai entro il 31 gennaio Chi deve versare?

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Non tutti i contribuenti saldano il balzello attraverso la bolletta della luce. Alcuni, infatti, devono effettuare ilattraverso il modello F24. Di chi si tratta? Una panoramica veloce sul tema adesso che la scadenza è ormai prossima. Effetto sciopero benzinai: aumentano i prezzi. È speculazione? Non tutti i contribuenti saldano il balzello attraverso la bolletta della luce. Alcuni, infatti, devono effettuare iltramite modello F24. Di chi si tratta? Un caso esemplare è quello di chi abita in una casa in affitto e non è intestatario del contratto dell’utenza elettrica (questa di solito rimane intestata al proprietario dell’immobile). Un’altra casistica riguarda gli abitanti di quei luoghi del paese per cui la fornitura elettrica arriva da una rete non collegata a quella nazionale: succede in praticamente tutte le ...