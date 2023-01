(Di giovedì 26 gennaio 2023)– Tutte leriunite nel palazzetto del X Municipio, a, per pregare insieme. Un momento di raccoglimento a conclusione della Settimana di Preghiera dell’Unità dei Cristiani. E così le orazioni di ortodossi, cattolici ed evangelici hanno risuonato non nelsacro per eccellenza ma nel fulcro della vita politica della città. La vicepresidente del X Municipio, accogliento i religiosi, si è detta “stupita e onorata”. Oltre al vescovo Dario Gervasi, che ha presieduto il rito, erano presenti padre Daniel Simonescu, Mario Basile, Vincenzo Galati, Emiliano Parisini, Alfredo Giannini, Massimo Canale, Antonio Freda, Michai Bumbar, Naiche di Salvo, Corrado Cozzi e il pastore Mormone. Particolarmente significativo l’appello alla carità cristiana. Come aveva sperato Barbara De ...

... tra cui quelle al Mercato dell'Appagliatore a(2015) e al Villaggio Globale (2018). La ... consentiva per l'appunto di entrare o uscire dalpiù importante della città. Davanti alin ...Il ragazzo indossa la tuta dell'Mare, il quartiere dove risiede (la famigliola era in Abruzzo ... Ma non è facile fare arrivare i soccorsi in uncosì isolato. Un'ambulanza impiegherebbe una ...

Ostia luogo di dialogo tra le confessioni cristiane a servizio dei poveri Il Faro online

“La foto del turista” in scena al Teatro del Lido di Ostia Avanti Online

È morto Claudio Perfetti: il ricordo della Uni Ostia, data e luogo dei funerali Canale Dieci

Il Lido di Ostia, un luogo da scoprire! Oggi Roma

Giorno della Memoria 2023: Arte contemporanea nella sinagoga di ... Farodiroma

Ha approfittato di un momento di distrazione dopo la sua festa di compleanno per portarla via. Così il papà di una bimba di soli 9 anni ha portato via la figlia dalla Svizzera facendo perdere le ...Espongono Francesco Arena, Maria Eichhorn, Paolo Icaro e portano a 54 il numero totale degli artisti che hanno partecipato alle 10 edizioni precedenti, nella più antica sinagoga d'Occidente, risalente ...