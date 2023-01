Ostia | acqua nel carburante e motori in panne | due automobilisti risarciti dal gestore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023). I benzinai scioperano, i prezzi dei carburanti salgono alle stelle dopo la rinuncia del Governo a rinnovare il taglio delle accise, e qualche furbetto cosa fa per complicare le cose agli italiani? Allunga ilalla pompa cono altre sostanze. Di fatto, sul litorale romano continuano a fioccare le segnalazioni di possibili casi diallungato con, soprattutto dopo che la soglia d’attenzione mediatica è salita in seguito al caso di sabato scorso in un distributore di. Ma le segnalazioni non sono tutto. Oltre a ciò, sono arrivate anche le denunce presentate in tribunale negli ultimi tre mesi con richiesta di risarcimento danni per automobili fuori uso a causa proprio delcontaminato che ha finito per guastare tutti il ...