Osservatorio Valore Sport | un' occasione di rilancio per il settore sportivo

Si è conclusa la prima edizione del Forum 'Sport ' organizzata da The European House - Ambrosetti presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Oltre 40 relatori di primo livello hanno partecipato a diversi tavoli ......'Fcp - Assoradio , rilevati dalla società Reply , che rilevano per il singolo mese di dicembre una crescita del 2%, dopo un novembre a - 8%. 'Chiudere un anno così complesso con un...

Osservatorio Valore Sport, all'Olimpico forum per rilancio del settore Adnkronos

Osservatorio Valore Sport, a Roma forum d'eccellenza per rilancio sport italiano ilmessaggero.it

Presentato allo Stadio Olimpico di Roma la prima edizione del ... Credito Sportivo

Il 25 gennaio la presentazione della prima edizione dell ... Credito Sportivo

L'Osservatorio regionale sui Neofascismi presenta la giornata ... Regione Puglia

Si è conclusa la prima edizione del Forum “Osservatorio Valore Sport” organizzata da The European House-Ambrosetti presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di ...Il convegno a Roma di The European House Ambrosetti. Lo studio: con un Paese più attivo 32,5 miliardi di risparmio di spesa sanitaria. Anche i grandi eventi per far muovere ...