... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "a Napoli e il CT ...Il Napoli viaggia a spron battuto in campionato e comanda la classifica con 50 punti nel girone d'andata. Su tuttiincontrastata la stella di Victor. Il numero 9 azzurro, autore di un avvio di stagione semplicemente straripante, guida la classifica cannonieri a quota 13 reti . Su di lui si è ...

Osimhen brilla a Napoli e il CT della Nigeria svela un retroscena… ItaSportPress

La Procura di Napoli indaga su Osimhen ma arriva la proroga di sei mesi Tuttosport

Sampdoria-Napoli, le pagelle: Kvara non brilla, ma Osimhen è ... Siamo il Napoli

Osimhen, Kvaratskhelia e Di Maria, brillano le stelle! Napoli-Juventus 2-1 al 45esimo TUTTO mercato WEB

L'Inter fa l'impresa, il Napoli si ferma: il campionato è riaperto. Dzeko brilla, Osimhen no TUTTO mercato WEB

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il Napoli viaggia a spron battuto in campionato e comanda la classifica con 50 punti nel girone d'andata. Su tutti brilla incontrastata la stella di ...