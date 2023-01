Oscar 2023 | dove guardare i film candidati?

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un appuntamento che ogni cinefilo (e non solo) attende con estrema passione: la notte deglisi avvicina e l’academy ha reso noti nelle scorse ore ialla Statuetta più ambita del cinema mondiale. F-Mag, in collaborazione con JustWatch, ha stilato per gli appassionati e curiosi italiani un elenco deiin gara che concorrono al migliorpoterli. Eccolo: All Quiet on the Western Front – Niente di nuovo sul fronte occidentale Streaming: Netflix Netflix basic con advertising. Avatar: The Way of Water – Avatar – La via dell’acqua Solo al cinema. The Banshees of Inisherin – Gli spiriti dell’isola Solo al cinema. Elvis A noleggio: disponbile su Mediaset Play, Rakuten TV, Apple iTunes, Chili, Microsoft ...

