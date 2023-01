Orrore e commedia attraverso un ragazzino diviso tra indottrinamento al male e umanità

Leggi su iodonna

Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell e Scarlett Johansson compongono il cast di Jojo Rabbit, in onda stasera alle 21.20 su Rai 2. Uscito nel 2020 e diretto da Taika Waititi, è stato candidato a 6 Oscar, tra cui una nomination a Johansson come Migliore attrice non protagonista e aggiudicandosi quello per la sceneggiatura non originale. Al centro della storia un cambio di tono e prospettiva al tema nazista, con la formazione aldi un bambino che vive esercizi e scuola come un gioco in cui la realtà si inserisce di prepotenza. Con la brutalità che accade solo con la fine dell'infanzia.