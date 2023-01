Oroscopo 26 gennaio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La Luna in Ariete si collega a Marte in Gemelli alle 5:40 del mattino, ispirando passione e coraggio. La Luna è in quadratura con Mercurio in Capricorno alle 10.08 del mattino, dando impulso alla comunicazione. Venere entra nei Pesci alle 21:33, ispirando un’atmosfera gentile e compassionevole. È un momento ideale per creare arte, divertirsi con