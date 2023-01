‘Operazione Ndrangheta’ tra i 56 arrestati anche uno nel Sannio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’èun arresto a Sant’Agata de Goti in virtù del blitz che dalle prime ore dell’alba dalla Procura della Repubblica DDA di Catanzaro con a capo il Procuratore Capo Dott. Nicola Gratteri e del Direttore Centrale Anticrimine Prefetto Francesco Messina. Tra le città coinvolte dalle operazioni della Polizia di Stato Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Avellino, Benevento, Parma, Milano, Cuneo, L’Aquila, Spoleto e Civitavecchia, in esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 56 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, sequestro di persona, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con violenza e minaccia e traffico di ...