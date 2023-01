Odessa è patrimonio Unesco | la città sarà protetta dalla guerra

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lasul mar Nero è stata inserita nella lista dei siti in pericolo e quindi da tutelare. La decisione è stata presa con il solo voto contrario della Russia. 14 paesi si sono astenuti

, dal nostro inviato. Mentre scrivo, pomeriggio di mercoledì, l'Unesco ha appena votato l'iscrizione dialla Lista delmondiale in pericolo. Si è svolta a Parigi, per due giorni, 24 e 25 gennaio, la 18esima sessione straordinaria del Comitato delmondiale dell'Unesco, al cui ...In attesa dell'inserimento nella lista, l'Unesco era già intervenuto negli ultimi mesi a tutela delculturale diriparando i danni inflitti al Museo d'arte e al Museo d'arte moderna.

Il presidente Zelensky ha eletto Odessa a simbolo: «Dobbiamo dare un segnale chiaro che il mondo non chiuderà gli occhi davanti alla distruzione della nostra storia comune, della nostra cultura, del ...Almeno una persona è rimasta uccisa giovedì quando un missile ha colpito un edificio nella capitale ucraina, Kiev, dopo che le autorità ucraine hanno dichiarato un allarme aereo a livello nazionale pe ...