Nuvole e schiarite fino al weekend | attenzione alla nebbia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un’area di bassa pressione centrata sul Mar Ionio porta tempo instabile sulle regioni meridionali, mentre il nord Italia vedrà condizioni di tempo più stabile grazie a correnti più asciutte da nord-est. Le temperature subiranno un moderato calo con valori intornomedia del periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo Giovedì 26 gennaio 2023Tempo Previsto: Su pianura e zone pedemontane cielo irregolarmente nuvoloso con maggiorinelle ore pomeridiane. Altrove cielo poco nuvoloso.Temperature: Minime in calo (0/4°C), massime in calo (6/9°C).Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti deboli da nord-est. Venerdì 27 gennaio 2023 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso su pianura e aree pedemontane, bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo da poco nuvoloso a ...