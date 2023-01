“Nuovo giudice a Amici 22” E non è l’unica bomba | da Maria De Filippi torna anche lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ad22 potrebbero esserci a breve due ritorni clamorosi. La notizia è stata sganciata in queste ore e si attendono ovviamente conferme in merito.Dee la produzione per ora non hanno fatto comunicazioni ufficiali, ma le indiscrezioni sono insistenti e il tutto si potrebbe materializzare nelle prossime settimane. Il pubblico reagirebbe con gioia immensa, infatti sono già tutti in attesa di scoprire se ci siano davvero le possibilità di godersi la presenza di di queste due figure rilevanti. Nella scuola di22 sarebbero previsti due ritorni top, ma intanto possiamo darvi un’altra notizia su ciò che accadrà domenica 29 gennaio. Un vero e proprio spoiler, infatti i ragazzi eliminati sono Samuel e Vanessa. Il primo dovrebbe essere stato sostituito per volontà di Raimondo Todaro, che al suo posto ...