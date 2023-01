Nuovi ingressi al GF Vip | un ex di Nikita e il ritorno di una delle sorelle Selassiè

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Secondo alcune indiscrezioni, pare che al GF Vip ci saranno. I rumors riportati dal Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, e da Gabriele Parpiglia vociferano che ad entrare saranno un ex die una. GF VIP,: ecco chi entrerà nella Casa Credits – Wikipedia Secondo Alessandro Rosica e Gabriele Parpiglia ci sarannonella Casa del GF VIP. Tuttavia, secondo le anticipazioni, non si tratterebbe di veri e propri concorrenti ma di ospiti che sosteranno insieme ai vipponi per un periodo di tempo limitato. L’Investigatore Social menziona una, protagoniste della ...