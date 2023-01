Nove palestinesi morti in un raid israeliano nel campo di Jenin

(Di giovedì 26 gennaio 2023)sonoin unneldi, in Cisgiordania. Per Israele l'operazione, di cui ha diffuso queste immagini dal punto di vista dei militari intervenuti, è stata ...

sono morti in un raid israeliano nel campo di Jenin, in Cisgiordania. Per Israele l'operazione, di cui ha diffuso queste immagini dal punto di vista dei militari intervenuti, è stata ...L' Autorità nazionale palestinese ha sospeso il coordinamento della sicurezza con Israele dopo che le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno ucciso, tra cui una donna anziana, durante un raid nella città di Jenin , in Cisgiordania. Lo riferisce una nota dell'Anp. 'Il coordinamento della sicurezza è interrotto a partire da ora', ...

Una nuova operazione antiterrorismo contro la Jihad islamica, in cui sono morti nove palestinesi, alcuni dei quali appartenenti a una cellula terroristica. La sicurezza israeliana ha parlato di "bomba ...