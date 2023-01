“Notte di San Modestino” | l’evento passa in commissione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’organismo consiliare, presieduto da Teresa Cucciniello, i suggerimenti dei consiglieri e la condivisione del progetto: “Sulle politiche culturali e l’organizzazione delle attività turistiche – dice la presidente – questa Amministrazione sta dimostrando di non essere second a nessuno”. Si è riunita questo pomeriggio, a Palazzo di Città, la sestaconsiliare, presieduta da Teresa Cucciniello. Nel corso della seduta, la vice-sindaco con delega alle Attività produttive ed al Turismo, Laura Nargi, ha relazionato in merito all’organizzazione, ormai imminente, della «di San», in programma il prossimo 14 febbraio, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono di Avellino. D’intesa con la, è stato messo a punto un primo programma di massima per l’intera ...