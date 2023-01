Lo ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlonel suo discorso alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte di Cassazione che si è svolto a Roma. / Ministero ...... i social ci paralizzano davanti allo schermo degli smartphone,da casa via Zoom: chi ha ... non per la loro cancellazione, si batte il ministro della Giustizia, Carlo, che sospettiamo ...

Nordio: “Lavoriamo per dare nuovo volto alla Giustizia, serve dialogo e collaborazione con tutti” ilmessaggero.it

Pinelli (Csm): “I giudici rispettino la dignità delle persone”. Nordio: “Autonomia e indipendenza delle toghe… La Stampa

Meloni frena Nordio su giustizia e intercettazioni: "Non voglio nessuno scontro con i magistrati" la Repubblica

Intercettazioni, Nordio: Non si toccheranno quelle su mafia e terrorismo Affaritaliani.it

Il ministro Nordio rivela: “Lavoriamo alla creazione di un codice dei crimini di guerra” Globalist.it

Nell'arco degli ultimi 30 anni gli omicidi in Italia sono calati in maniera importante. Lo ha sottolineato il Primo presidente della Cassazione, Pietro Curzio, durante la cerimonia di inaugurazione de ...Alla cerimonia di inaugurazione anche il presidente Mattarella e il vice presidente del Csm, Fabio Pinelli al suo debutto pubblico ...