Non si ferma allo stop ed investe carabiniere | 18enne e militare gravi in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 18 anni e unsono stati ricoverati incondizioni ina Napoli. In corso Arnaldo Lucci, poco fa, il giovane non si ètodele per evitare di essereto, ha puntato ile l’ha investito. L’impatto è stato talmente violento che il centauro (che non indossava il casco) ha compiuto un volo di diversi metri, finendo poi sull’asfalto. Ilè stato trasportato al Vecchio Pellegrini, il giovane all’del Mare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.