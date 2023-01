Noi | non la sinistra giustizialista | Messina Denaro | la rivincita del Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Silvio Berlusconi ha concesso un'intervista a Paolo Del Debbio che verrà trasmessa a Dritto e Rovescio, su Rete4. Dalle anticipazioni risulta che il Cav ha fatto un lungo discorso sulla mafia e sulla giustizia. A partire dall'arresto di Matteo, per il quale il leader di Forza Italia si è detto “sollevato, come quando si è terminato un lavoro. Quando ero presidente del Consiglio i miei governi avevano arrestato quasi 7000 mafiosi e anche 29 dei 30 più pericolosi latitanti”. “Ne era rimasto in libertà solo uno - ha aggiunto Berlusconi - e il suo nome era. Oggi un altro governo, ancora di centrodestra, ha completato l'opera. A lottare seriamente contro la mafia siamo noi. Non è la, quella che usa l'antimafia come strumento di lotta ...